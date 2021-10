Migliaia di persone al corteo che sfila per il centro città

(LaPresse) Alcuni attivisti per il clima hanno imbrattato la sede di Unicredit in piazza Edison a Milano, durante il corteo dello sciopero climatico di venerdì mattina. I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Unicredit si arricchisce con armi e petrolio’. Alcuni attivisti hanno anche occupato nella notte con le tende piazza Affari, ora liberata: “We are unstoppable, another world is possible” cantano i manifestanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata