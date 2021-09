Le parole del presidente della Fondazione Museo della Shoah di Milano dopo la visita con il premier Draghi

(LaPresse) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto visita al Memoriale della Shoah, al Binario 21 che si trova alla stazione Centrale di Milano. Insieme a lui la senatrice Liliana Segre e il Presidente della Fondazione Museo della Shoah Roberto Jarach. Quest’ultimo ha risposto in merito alla proposta del premier, avanzata dal premier durante la visita, di non utilizzare più nel linguaggio il termine ‘leggi razziali’, in riferimento a quelle promulgate nel 1938, ma piuttosto quello di ‘leggi razziste’: “La semantica è importante. La connotazione razzista è molto più grave e molto meno fondata di quella razziale – ha commentato Jarach – Il razzismo è semplicemente la coltivazione di un odio verso il diverso“.

