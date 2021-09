Operazione dei carabinieri di Misilmeri

I carabinieri di Misilmeri, in provincia di Palermo, hanno arrestato tre persone, tra i 24 e i 33 anni e con precedenti, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, cogliendone due in flagranza di reato e sequestrando oltre tre chili di marijuana. I pusher svolgevano, in modo sistematico, l’attività di spaccio utilizzando come deposito un edificio disabitato nel comune di Belmonte Mezzagno. Gli investigatori, coordinati dalla Procura del tribunale di Termini Imerese in un’operazione dal nome ‘Artemide’, hanno potuto documentare numerosi episodi di vendita degli stupefacenti a ragazzi del posto – poi segnalati alla prefettura – da parte degli indagati, attraverso pedinamenti e servizi di osservazione, effettuati tra novembre 2020 e gennaio 2021. I tre spacciatori sono agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’ufficio del gip di Termini Imerese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata