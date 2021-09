equestrare circa 1 kg di cocaina, 12 kg di hashish e 1 kg marijuana, oltre alla somma di 50 mila euro in contanti.

(LaPresse) – I Carabinieri di Modena hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone (6 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), ritenute responsabili di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini è venuta alla luce un’associazione criminale, composta da italiani ed albanesi (gli albanesi fornivano lo stupefacente che gli italiani spacciavano al dettaglio o rivendevano ad altri spacciatori), che poteva contare su una solidità finanziaria derivante da pregresse attività di narcotraffico, su una pluralità di basi logistiche (abitazioni e le relative pertinenze degli associati), in cui stipare, dividere, spacciare lo stupefacente e incontrare clienti e fornitori, nonché in un parco auto in cui nascondere e trasportare la droga. Sequestrare circa 1 kg di cocaina, 12 kg di hashish e 1 kg marijuana, oltre alla somma di 50 mila euro in contanti.

