La donna era ricercata dallo scorso agosto: cruciali le immagini delle telecamere di sorveglianza

(LaPresse) Furto aggravato in abitazione è il reato che secondo la procura avrebbe compiuto una donna, di etnia Rom, di 29 anni, residente in Croazia, ma che si spostava per la Sardegna a bordo di una Fiat 500, affittata insieme a una casa vacanze sull’isola. La giovane era ricercata da agosto, quando, insieme a una complice già identificata, avrebbe svaligiato un appartamento in via Segni a Oristano, portando via alcuni monili in oro. Secondo l’accusa, prima del furto le due avevano già cercato di introdursi in un’altra casa senza riuscirci. Ora la donna si trova in custodia cautelare in carcere. Cruciali sono state le immagini delle telecamere di sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata