Il candidato sindaco del Centrosinistra: "I giovani hanno ragione, serve concreta azione amministrativa"

(LaPresse) “I giovani hanno pienamente ragione. Tocca alla politica dare risposte al problema del cambiamento climatico”, ha dichiarato Stefano Lo Russo, candidato sindaco a Torino per il Centrosinistra, presente al Fridays For Future di Torino. “Torino deve diventare una capitale europea e dare il suo contributo nella lotta a questa enorme emergenza che abbiamo e che dobbiamo assolutamente far diventare azione amministrativa e concreta”, ha aggiunto Lo Russo.

