Tornano in piazza i ragazzi (e non solo) per il clima

(LaPresse) “Sono bravi questi giovani, sono quelli che possono cambiare il mondo. Gli consiglierei di continuare a muoversi, di non fermarsi, di perseverare e tirar giù i muri”. A dirlo è una nonna, presente alla manifestazione dei Fridays for Future a Milano insieme alla nipote. “Più che accompagnarla faccio la manifestazione, sono una Sessantottina e ne ho fatte tante di manifestazioni – dice la donna – E’ una battaglia di tutti, vorrei più persone della mia età in piazza”.

