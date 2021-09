Sostenitori indipendentisti manifestano davanti alla Corte d'Appello di Sassari

(LaPresse) “Ancora non si sa quando sarà l’udienza di convalida, che potrebbe essere fissata nella tarda mattinata di oggi o di domani, a seconda di quando arriveranno i documenti che i giudici e io dovremmo consultare”. L’ha detto l’avvocato Agostinangelo Marras, che assiste l’ex presidente della Catalogna e oggi eurodeputato Carles Puigdemont, arrestato ieri sera al suo arrivo all’aeroporto di Alghero, sulla base di un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica nazionale. Al di fuori del Palazzo di Giustizia, un piccolo gruppo di sostenitori dell’indipendenza catalana in Sardegna ha manifestato con cori e striscioni in segno di appoggio al leader della causa. Secondo i legali il mandato d’arresto sarebbe però ‘sospeso’.

