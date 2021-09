In manette andhe un ufficiale della guardia di finanza

(LaPresse) Operazione contro la pedopornografia online della polizia postale. Per oltre un anno e mezzo si sono scambiati nel dark web foto e video pornografici con neonati vittime degli abusi o con bambini che subivano violenze dagli adulti, o ancora con minori sotto i 14 anni ripresi in atti sessuali con uomini. Mercoledì mattina la polizia postale ha eseguito tredici arresti in tutta Italia su richiesta della procura di Palermo. Ventuno i denunciati a piede libero. Per tutti a vario titolo i reati contestati sono divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Centinaia di migliaia i file trovati e sequestrati. In manette anche un ufficiale della guardia di finanza. Tra gli indagati anche ricchi professionisti del nord e giovani disoccupati del sud Italia. Fondamentale l’azione di due agenti sotto copertura che per mesi si sono infiltrati nella rete internazionale di trafficanti di materiale pedopornografico.

