I consorzi di tutela annunciano anche un nuovo sistema di classificazione del prodotto

(LaPresse) – 90 milioni di litri prodotti, 64 produttori e un export in 120 paesi del mondo che investe il 92% della produzione totale, che tra gennaio e agosto 2021 è cresciuta del 15%. Impermeabile alla crisi economico-pandemica, l’aceto balsamico di Modena si conferma anche quest’anno popstar dei prodotti agroalimentari italiani. Per questo i consorzi di tutela dei prodotti Dop hanno organizzato, in Terrazza Martini nel cuore di Milano, una serata celebrativa dedicata all’aceto, insieme al maestro pasticciere Salvatore De Riso, che ha realizzato due differenti dessert abbinando ingredienti tipici del suo territorio con le due tipologie di prodotto.

La serata è stata anche l’occasione per annunciare il Consortium Profile, il nuovo sistema di classificazione sviluppato dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena con l’obiettivo di fornire al consumatore uno strumento efficace per individuare le principali caratteristiche organolettiche del prodotto sullo scaffale: un logo che attraverso elementi grafici e descrittivi sarà in grado di fornire un profilo sensoriale semplice e immediato.

