L'operazione per liberare gli alloggi occupati nelle torri

Dalle prime luci dell’alba oltre 100 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno eseguendo un’operazione finalizzata a liberare alcuni alloggi ATER, occupati irregolarmente, in una delle 4 Torri di Tor Bella Monaca, al civico 50 di via Santa Rita da Cascia. A dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, i caschi bianchi, coordinati da Stefano Napoli, dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), VI Gruppo Torri e dell l’Unità di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica. Sul posto presenti personale ATER, oltre ad alcune unità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Le attività sono in corso di svolgimento.

Soddisfazione di Lamorgese

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime soddisfazione per l’operazione di sgombero di alcune abitazioni occupate abusivamente a Tor Bella Monaca a Roma da importanti esponenti di organizzazioni criminali. “Ringrazio il prefetto di Roma, le forze di polizia e la polizia locale per una azione di ripristino della legalità – ha sottolineato la titolare del Viminale – che rafforza la presenza dello Stato in una area urbana con una forte presenza criminale, consentendo di restituire gli alloggi ai legittimi assegnatari”.

