Avrebbero ricevuto aiuti senza averne diritto

(LaPresse) I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, nell’ambito dell’operazione denominata “Easy Voucher”, hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palmi, 107 cittadini per i reati di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e tentata truffa aggravata. Al centro dell’indagine il conseguimento, da parte delle persone denunciate, di erogazioni pubbliche disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri già nel 2020, all’inizio della nota emergenza connessa alla pandemia da Covid 19, per fare fronte ai disagi economici che ne sono conseguiti: sussidi che però non spettavano alle persone coinvolte nell’indagine. Si tratta del 25% delle istanze presentate, per un tentato danno erariale complessivo stimato in circa 34.500 euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata