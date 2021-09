Il conducente della vettura, un 19enne, si è fermato per i soccorsi

Un uomo di 34 anni alla guida di un monopattino è morto nella notte a Roma in seguito allo scontro con un’auto. Verso le 00.15 pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nel quartiere Trieste, in Via Chiana, all’intersezione con Via Sebino, per i rilievi di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e un monopattino. Ad avere la peggio l’uomo a bordo del monopattino, un cittadino di nazionalità nigeriana di 34 anni che è deceduto sul posto. Il conducente della vettura, una Mini One, è un ragazzo italiano di 19 anni che si è fermato per i soccorsi. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

