Fermate due persone, erano in fuga

(LaPresse) Sparatoria nel centro di Trieste questa mattina: dieci i colpi esplosi, almeno sette persone sono rimaste ferite, due in gravi condizioni. Gli spari in seguito ad una rissa violenta, anche a colpi di spranghe. Dopo un inseguimento della polizia, due persone sono state fermate mentre cercavano di fuggire.

Il blitz è scattatto intorno alle 8 di questa mattina. Da quanto riferiscono fonti della questura, sono stati portati d’urgenza in ospedale e nessuno di loro è in pericolo di vita anche se una persona è in gravi condizioni. Le indagini sono coordinate dalla pm Chiara De Grassi e condotte dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile stanno ascoltando diversi testimoni, che hanno assistito alla scena e hanno sentito diversi colpi di arma da fuoco. Al vaglio degli investigatori anche tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nel tentativo di capire in quanti abbiano partecipato all’azione e che stare abbiano imboccato per fuggire.

La ricostruzione della sparatoria

Prima una lite molto accesa tra due diversi gruppi di persone, probabilmente operai albanesi e kossovari, poi una maxi rissa scoppiata intorno alle 6.30 vicino a piazza Sansovinio. Infine, intorno alle 8 c’è stata la sparatoria davanti al Royal Bar all’angolo tra via Carducci e via San Francesco, nel centro di Trieste. All’origine della lite, pare ci siano dei contrasti trai due gruppi di operai che lavorano nell’edilizia.

I testimoni

“In via Carducci questa mattina c’era il finomondo”. É così che una testimone che lavora alla pasticceria Giorgi, poco lontano dal Caffé Carducci, in pieno centro a Trieste, dove questa mattina intorno alle 8.45 sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Altri testimoni riferiscono di almeno una decina di spari, che si sono sentiti nitidamente in tutta la via. Otto le persone rimaste ferite nel blitz. Parte di via Carducci è stata transennata, per permettere alla polizia scientifica di fare i rilievi del caso. Gli agenti della squadra mobile, intanto, stanno ascoltando i testimoni della sparatoria, compresi i baristi del locale, i residenti e i commessi dei negozi vicini.

