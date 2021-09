I manifestanti: "Qui per opporci a una scuola e a un governo che vogliono discriminare"

No Vax di nuovo in piazza a Roma per manifestare contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale. Sul palco si sono alternati diversi interventi tra i quali quelli di un gruppo di insegnanti e studenti. “Siamo qui per dire no a una scuola che vuole discriminare, a un governo che vuole discriminare. Il Green Pass è una macchinazione, uno strumendo bio-politico di controllo sociale”, sostengono i manifestanti. Presente anche il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata