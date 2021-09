L'ambulante vendeva anche maglie contraffatte della squadre di calcio

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 50 magliette esposte su una bancarella abusiva, che avevano in alcuni casi loghi contraffatti delle squadre di calcio di Serie A e in altri casi il disegno di una piovra nera che ghermisce l’Italia e la scritta “camorra” e due pistole. L’operazione in via Roma, all’altezza del carcere di Secondigliano. L’ambulante appena ha visto la pattuglia che si avvicinava per il controllo si è dato alla fuga, è stato denunciato per contraffazione di marchi e ricettazione.

