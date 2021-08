Inutile la corsa all'ospedale Niguarda. A dare l'allarme un amico dell'adolescente

E’ morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso all’ospedale Niguarda a Milano un ragazzino di 13 anni che lunedì pomeriggio è caduto dal monopattino sulla pista ciclabile di via Antonio Gramsci a Sesto san Giovanni. A lanciare l’allarme è stato un amico che era con lui e che ha visto l’adolescente cadere a terra dopo aver accelerato troppo bruscamente. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, il 13enne era incosciente e mentre veniva trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso e i soccorritori hanno effettuato le manovre di rianimazione in corso. Le sue condizioni era apparse subito molto gravi.

