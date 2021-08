Rilevate una serie di criticità delle strutture

(LaPresse) Sequestrate a Ferrara la tribuna ‘Est’ e la copertura della gradinata ‘Nord’ dello Stadio comunale ‘Paolo Mazza’. La decisione, spiegano gli investigatori, è fondata sugli esiti degli accertamenti tecnici effettuati dal consulente della Procura della Repubblica di Ferrara, ingegner Pellegrino, che ha rilevato una serie di criticità delle strutture oggi sottoposte a sequestro e ribadito tutte le non conformità già rilevate in sede di consulenza preliminare. A conclusione delle indagini delegate dalla Procura di Ferrara, i finanzieri hanno denunciato 9 persone per frode in pubbliche forniture e falsi in progetto e collaudi, tra tecnici e titolari/responsabili delle imprese che hanno ampliato il nuovo stadio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata