La figlia del fondatore di Emergency, morto ieri a 73 anni, saluta il padre sui social

Cecilia Strada saluta sui social suo padre, Gino Strada, all’indomani del lutto che l’ha colpita. “Ecco, mentre il mio papà Gino Strada andava via, io facevo questa cosa qui. Una vita andava via, ottantaquattro vite salivano a bordo. In salvo. E mi sembra un buon modo di salutarlo. Ciao papi. Buon vento, mare calmo”, ha scritto su Twitter, figlia del fondatore di Emergency scomparso ieri a 73 anni, postando un video della ong ResQ – People saving people che ieri ha soccorso nel Mediterraneo 85 migranti.

Ecco, mentre il mio papà #GinoStrada andava via, io facevo questa cosa qui. Una vita andava via, ottantaquattro vite salivano a bordo. In salvo. E mi sembra un buon modo di salutarlo. Ciao papi. Buon vento, mare calmo. https://t.co/WH1sfuF70x — Cecilia Strada (@cecilia_strada) August 14, 2021

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata