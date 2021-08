Il medico e filantropo è stato il fondatore di Emergency

È morto a 73 anni Gino Strada. Il medico e fondatore di Emergency soffriva di problemi cardiaci. Nato a Sesto San Giovanni, nel 1948, si era laureato in medicina alla Statale di Milano, specializzandosi in Chirurgia d’Urgenza. Aveva fondato l’associazione umanitaria nel 1994 insieme alla moglie Teresa Sarti: attiva in 18 Paesi assicura cure mediche e chirurgiche gratuite alle vittime di guerre e povertà

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata