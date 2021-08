Da Letizia Moratti a Roberto Speranza, da Laura Boldrini a Beppe Sala in tanti hanno ricordato il fondatore di Emergency

Cordoglio della politica per la morte di Gino Strada a 73 anni, fondatore di Emergency. Il premier Mario Draghi ha voluto sottolineare come il medico e filantropo abbia trascorso “la sua vita sempre dalla parte degli ultimi, operando con professionalità, coraggio e umanità nelle zone più difficili del mondo. L’associazione ‘Emergency’, fondata insieme alla moglie Teresa, rappresenta il suo lascito morale e professionale. Alla figlia Cecilia, a tutti i suoi cari e ai colleghi di Emergency, le più sentite condoglianze del Governo”.

Da Gentiloni a Speranza, passando per De Magistris e Boldrini, sono tanti altri i politici che hanno immediatamente commentato la notizia, soprattutto sui social, Twitter e Facebook. “Difendere l’uomo e la sua dignità sempre e dovunque. Questa la lezione più bella di Gino Strada che non dobbiamo dimenticare mai” ha scritto su twitter Roberto Speranza, uno dei primissimi a commentare la scomparsa. “La mia vicinanza ai suoi cari e a tutta Emergency”.

Per le vite che hai curato e salvato. Per essere stato testimone della ferocia della guerra e perciò grande sostenitore della pace, sempre. Per l’idea che hai fatto vivere di cura e medicina per tutte e tutti. Per ciò che sei stato e hai fatto, grazie. Addio #GinoStrada. pic.twitter.com/fnbFHFK1tU — laura boldrini (@lauraboldrini) August 13, 2021

“Un uomo che ha fatto della propria professione una missione a favore degli ultimi” scrive Letizia Moratti.

Cordoglio per la scomparsa di Gino Strada, fondatore e anima di @emergency_ong. Un uomo che ha fatto della propria professione una missione a favore degli ultimi, portando con generosità nei paesi più poveri e nelle zone di guerra l’eccellenza della medicina italiana. — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) August 13, 2021

Le parole di Gianni Cuperlo:

Cordoglio del sindaco di Milano, Beppe Sala: “Se ne è andato un caro amico, Gino Strada – ha scritto su Facebook – Gli volevo bene e lui ne voleva a me. In giugno avevo celebrato il suo matrimonio con la dolce Simonetta, una cerimonia riservata come loro desideravano. Di Gino si può pensare quello che si vuole, ma una cosa è certa: ha sempre pensato prima agli altri che non a se stesso. Mi e ci mancherai”.

