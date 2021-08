Revocato lo sciopero nell'azienda dove era stato proposto che i dipendenti senza green pass non potessero entrare in mensa

(LaPresse) E’ stato revocato lo sciopero della Hanon Systems, azienda del torinese dove era stato proposto che i dipendenti senza green pass mangiassero all’aperto e non potessero accedere alla mensa. L’azienda ha poi ritirato il provvedimento. “Ho il green pass perché ho fatto la malattia, mi vaccinerò quando possibile” ha spiegato un lavoratore fuori dalla mensa. “Ha scatenato la rivalsa verso i colleghi non vaccinati, altri colleghi non accettavano la loro posizione” ha aggiunto.

