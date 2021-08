Sequestrati decine di biglietti che i bagarini vendevano abusivamente

(LaPresse) I carabineri della Compagnia di Roma Centro hanno avviato giovedì mattina un’operazione per contrastare l’attività dei cosiddetti “saltafila”, abusivi che attendono i turisti davanti al Monumento simbolo della Capitale proponendo l’acquisto di ingressi a prezzi maggiorati senza dover fare la procedura on-line prevista per l’acquisto regolare. “Abbiamo sequestrato decine di biglietti che questi bagarini si accaparrano ogni giorno facendo esaurire l’offerta regolare”, spiega il maggiore Fabio Valletta. “Alcuni di loro erano addirittura equipaggiati con Pos portatili per agevolare il pagamento di chi cadeva nella loro rete illegale”, ha aggiunto.

A Roma, come in gran parte delle città italiane, il caldo è torrido: la Protezione civile è intervenuta distribuendo bottiglie d’acqua ai turisti in coda proprio al Colosseo e ai Fori Imperiali.

