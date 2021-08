Foto polizia scientifica (archivio)

L'uomo avrebbe tenuto il corpo della vittima in casa per un giorno

Ha ucciso a coltellate la compagna, tenendo il corpo in casa per una giornata e costituendosi alla polizia dopo 24 ore. È successo a Vigevano, nel Pavese, dove un uomo di 59 anni, pluripregiudicato, ha confessato l’omicidio di una donna di 40 anni, con cui stava da pochi giorni. Lo riporta la stampa locale. Ancora non è chiaro il movente del delitto: l’uomo avrebbe accoltellato la vittima nel bagno dell’abitazione in via Novara, andando in commissariato dopo 24 ore. Al momento il 59enne è sotto interrogatorio negli uffici della polizia.

