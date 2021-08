Allerta massima a Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma

Sono 8 le città oggi da bollino rosso per il caldo, in quella che è la settimana più rovente dell’anno. Allerta massima a Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Al sud e sulle isole maggiori le temperature potranno arrivare a toccare i 48 gradi. L’afa crea disagi anche al centronord. E sarà così almeno fino a Ferragosto. L’Iitalia -ma non solo – alle prese anche con gli incendi. Emergenza in Calabria dove è intervenuto l’esercito, situazione crirtica anche in Sicilia e in Sardegna. Oltre 40 morti nei roghi che hanno devastato il nord dell’Algeria.

