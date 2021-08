Arresti e denunce: all'operazione hanno partecipato polizia, carabinieri e Gdf

Operazione straordinaria delle forze di polizia alla Stazione Roma Termini. Sono state controllate 269 persone, di cui 134 di origini straniere e 61 con precedenti di polizia. Sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione 11 cittadini stranieri. Un cittadino nigeriano è stato arrestato in flagranza per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre 17 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica, di cui una per contraffazione di marchi di abbigliamento, due per furto, una per ricettazione in concorso, cinque per molestie ai danni dei viaggiatori, tre per inosservanza del foglio di via obbligatorio, tre per violazione di un ordine di allontanamento, una per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale e una per detenzione ai fini di spaccio. Inoltre sono stati controllati 29 esercizi pubblici di quello specifico quadrilatero sono stati passati al setaccio: di questi ben 17 sono stati sanzionati per un importo complessivo delle sanzioni pari a 10.500 euro. All’esito dell’operazione 422 sono state le persone identificate di cui 223 stranieri e 42 con precedenti di polizia. Una persona è stata indagata in stato di libertà per falsa dichiarazione della propria identità ad un pubblico ufficiale. Chiusa al traffico la zona durante le operazioni. Agenti e militari in borghese, affiancati dai cani delle unità cinofile, hanno proceduto al controllo dei ballatoi in via Giolitti per verificare la presenza di eventuali spacciatori. Ai controlli hanno partecipato l’Arma dei Carabinieri, anche con i reparti specializzati del NAS e del NIL, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale Roma Capitale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata