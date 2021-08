Tensioni con altri manifestanti

Presenti a Piazza del Popolo a Roma contro il Green Pass anche i militanti di Forza Nuova, che hanno allestito una manifestazione a parte rispetto a quella organizzata da 3V, scevra da ogni simbolo politico. L’esponente di FN Giuliano Castellino ha simbolicamente gettato a terra la bandiera di 3V calpestandola durante il proprio discorso. Da qui ci sono stati momenti di tensione tra i militanti del movimento di estrema destra e un manifestante, stemperati dallo stesso Castellino, che gli ha concesso spazio per esprimere il proprio dissenso. Forza Nuova ha dato appuntamento a sabato 7 agosto ore 18 sempre in Piazza del Popolo, aprendo alla possibilità di una manifestazione congiunta, purché sotto la sola bandiera italiana. Il segretario 3V Luca Teodori ha deciso invece di rifiutare qualunque forma di collaborazione con l’organizzazione di estrema destra. ‘’La prossima settimana se vogliono si fanno la loro manifestazione – ha detto – Forza Nuova da quanti anni c’è? Da un decennio? Vent’anni? È arrivato il momento di superarli: chi non risolve il problema, diventa un problema.’’

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata