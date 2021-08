I Vigili del fuoco intervengono a Librizzi

Continua il lavoro dei Vigili del Fuoco a Messina per spegnere le fiamme di numerosi incendi boschivi in tutta la provincia: in particolare nei comuni di Santa Domenica Vittoria, Librizzi, Terme Vigliatore. Il premier Mario Draghi, ha firmato il Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile per gli incendi in Sicilia, dopo la richiesta della Regione.

