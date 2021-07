Protesta contro il governo e il premier Draghi: "Siamo sotto a una dittatura"

“Siamo qui per manifestare per un nostro diritto fondamentale, quello di poterci spostare e usufruire di tutti i servizi e di tutte le libertà previste dalla Costituzione”. È il pensiero espresso da uno dei tanti manifestanti che hanno preso parte al corteo dei ‘No Green Pass’ in Piazza del Popolo a Roma contro l’obbligo della certificazione verde che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 6 agosto. Diversi manifestanti hanno paragonato le restrizioni anti-Covid alle leggi che nella Germania nazista, negli Anni ’30 del secolo scorso, portarono alla discriminazione degli ebrei.

