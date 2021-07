Il convoglio fermo dalle 13.30 nella stazione di Marcellina-Verbicaro-Orsomarso

Un treno regionale, il 599 di Trenitalia, partito da Paola per Napoli Centrale, dalle ore 13.30 circa è fermo nella stazione ferroviaria di Marcellina-Verbicaro-Orsomarso, per un guasto elettrico sulla linea ferroviaria. Decine di persone sono scese per strada in attesa della risoluzione del problema, per loro nessuna assistenza a terra. Tanto nervosismo, con il caldo afoso di questa giornata molte persone si sono trovate in difficoltà, senza ricevere alcuna assistenza dalle autorità locali e territoriali. Alle 17 il treno non era ancora ripartito.

