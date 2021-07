Il 50 enne non è rientrato in alberto a San Martino di Castrozza

L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando il turista non è rientrato in albergo a San Martino di Castrozza, in Trentino. Il corpo senza vita dell’uomo, 50 anni, è stato appena ritrovato dal soccorso alpino in val Canali. Secondo i primi accertamenti, l’escursionista sarebbe scivolato mentre stava percorrendo un sentiero precipitando in un burrone per una trentina di metri.

#Trentino/#Veneto, Pale di San Martino: l’alpinista veneto del 1970, le cui ricerche erano cominciate durante la notte, è stato ritrovato senza vita intorno alle 9:30 di questa mattina su una cengia di una parete delle Pale di San Martino. Purtroppo inutili i soccorsi. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) July 30, 2021

