Il decesso sul versante francese della montagna: il soccorso alpino italiano interviene per il recupero del corpo

Il Soccorso Alpino Valdostano ha effettuato questa mattina una missione di recupero del corpo di un alpinista deceduto nella zona a monte del rifugio dei Grands Mulets, a quota 4000 metri, sul Monte Bianco. L’intervento è stato condotto in territorio francese, in collaborazione con il PGHM di Chamonix. Il corpo dell’alpinista, di nazionalità francese, è stato portato a Chamonix. La dinamica dell’evento e le cause del decesso saranno accertate dall’autorità francese.

