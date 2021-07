In piazza Montecitorio ci sono i familiari delle vittime di Viareggio e quelli dei tanti morti sul lavoro

Le associazioni che fanno capo alle famiglie di vittime delle più grandi stragi italiane si sono date appuntamento questa mattina davanti a Montecitorio per protestare contro la proposta di riforma della giustizia che, secondo le associazioni, “pone fine alla parola giustizia”. La strage di Viareggio, la Thyssenkrupp di Torino o il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia sono alcuni dei processi che con la nuova riforma, secondo i familiari, non sarebbero mai arrivati in Cassazione. “Con questa riforma vincerà i processi chi si potrà permettere avvocati costosi con la capacità di prolungare il più possibile i tempi fino ad arrivare alla prescrizione”, spiegano i dimostranti. “I processi si devono fare, devono avere rispetto” spiegano altri manifestanti.

