L'avvocato della famiglia della vittima commenta il video esclusivo di LaPresse: "Si sentono i lamenti del mio assistito, che a breve morirà"

Anche Debora Piazza, legale della famiglia El Boussettaui, commenta le immagini raccolte da LaPresse: “Che schifo vedere un indagato all’interno di una scena del crimine che la gestisce come meglio crede. Non solo parla con gli operanti come se fosse lui il capo, ma si avvicina anche ad un testimone oculare e gli dice quello che deve dire. Il tutto con il mio assistito sdraiato a terra appena attinto da un colpo di pistola che si sta lamentando, perché si sentono i lamenti nel video, mentre a breve morirà. L’unica cosa che posso dire è che schifo”, conclude Piazza.

