Il leghista Massimo Adriatici è ai domiciliari per aver ucciso un 39enne marocchino, sembra dopo una lite

“È molto presto per rilasciare dichiarazioni. Non c’è chiarezza su quanto accaduto, quindi bisogna attendere i risconti. Non siamo nelle condizioni di emettere sentenze”. Lo ha dichiarato Federico Taverna, assessore alle Politiche della casa e del lavoro del comune di Voghera, parlando del 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola dall’assessore leghista alla sicurezza Massimo Adriatici, ora ai domiciliari, dopo una lite. “Non spetta a me giudicare se uno è legittimato ad avere il porto d’armi oppure no. Non so se era legittima difesa, non conosco i fatti, non ho visto, non ero presente. È sicuramente un fatto triste, perché certamente una persona è morta, dall’altra parte bisognerà cercare di capire se c’erano le condizioni di una legittima difesa. Condannare l’episodio? Non faccio io le condanne, spiace per la situazione che si è creata, vediamo come si è creata”, ha concluso Taverna.

