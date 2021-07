Protesta contro il licenziamento collettivo dell'azienda

Hanno raggiunto i binari della stazione centrale di Napoli gli operai della Whirlpool, occupandoli per bloccare la circolazione dei treni in arrivo e in partenza. Un atto di protesta quello di oltre centro lavoratori del sito di via Argine per chiedere il blocco dei licenziamenti da parte della multinazionale americana.

