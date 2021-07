La società operava con concessioni non valide in Italia

La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato a Malta beni del valore di 3,5 milioni di euro al rappresentante legale di una società maltese che aveva stabilito a Messina un’ organizzazione che esercitava abusivamente l’attività di raccolta delle scommesse on line, senza dichiarare ricavi, per 85milioni di euro. Attraverso portali web dedicati, riconducibili a plurimi marchi già colpiti da specifici provvedimenti di inibizione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la società era risultata operare sulla base di apposite concessioni rilasciate da Autorità estere non valide in Italia.

