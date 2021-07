La performance di land art opera di Dario Gambarin

Omaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 tra i campi di Castagnaro, piccolo comune in provincia di Verona, diventato famoso per le opere di land art di Dario Gambarin, l’artista col trattore e l’aratro. Si tratta di una performance che ricostruisce i cerchi olimpici: l’opera, apparsa su un terreno coltivato di 20mila metri quadrati, ritrae un torii, il tradizionale portale giapponese d’accesso ai santuari scintoisti, che rappresenta fortuna e prosperità. Solo pochi giorni fa, lo stesso artista aveva dato vita ad una coppa gigantesca, alta 200 metri, per omaggiare la vittoria della Nazionale italiana a Euro 2020. In passato l’artista aveva invece dato vita ai ritratti di alcuni grandi personaggi: da Obama a Mandela, dal Papa a Leonardo Da Vinci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata