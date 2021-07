Indagati avevano anche mitragliatrice Skorpio

(LaPresse) Vasta operazione antidroga nei confronti di esponenti di un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e armi. Sono 17 gli arresti eseguiti a Bari nell’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo regionale. Per 13 indagati il gip del tribunale di Bari ha ordinato la custodia in carcere, per gli altri 4 i domiciliari. Nel corso delle indagini, dal 2017 al 2019, stando a quanto reso noto dagli investigatori, sono state sequestrate una mitragliatrice Skorpio e sette pistole semiautomatiche di vario calibro.

