Il 33enne era a Cala Sabina, Golfo Aranci

È morto a 34 anni, in spiaggia, dopo essere stato colpito da un malore, quasi certamente un ictus. È successo nella spiaggia di Cala Sabina, vicino a Golfo Aranci, nel nord Sardegna. Vittima, un turista lombardo che si è improvvisamente accasciato mentre trascorreva la giornata al mare. Immediatamente sono intervenuti diversi bagnanti, c’erano anche alcune infermiere in turno di riposo che gli hanno prestato immediatamente soccorso, insieme agli uomini della guardia costiera e subito dopo ai medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi, ma inutilmente, di rianimare il giovane turista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata