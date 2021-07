Hashish e marijuana erano confezionate in 40 panetti e nascosti nell'intercapedine di un tir

Blitz da Nord a Sud per contrastare lo spaccio di droga: 7 le persone arrestate e oltre 2 quintali e mezzo di sostanze stupefacenti sequestrate. A Imperia i poliziotti del Commissariato di Sanremo hanno trovato una ingente quantità di droga nascosta nel rimorchio di un tir, nascosta all’interno di un’intercapedine: 44 gli involucri confezionati sottovuoto per un totale di 250 chili di sostanze. Il conducente è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti. A Taranto invece gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 26enne, una 48enne insieme al figlio e un 38enne, mentre altre tre persone si trovano agli arresti domiciliari. Tutti dovranno rispondere, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina, hashish e droga sintetica in pillole nel comune di Sava.

