Foto di archivio - Rave party in Inghilterra

La festa non autorizzata sarebbe in corso già da sabato

E’ in corso dalla notte di sabato scorso un rave party non autorizzato in un terreno privato a Tavolaia, frazione del comune di Santa Maria a Monte (Pisa), al quale, secondo le stime della questura di Pisa, stano partecipando oltre 5mila giovani, molti dei quali provenienti dall’estero. Lungo le strade di accesso all’area del rave è stato predisposto un cordone di forze dell’ordine che hanno istituito tre check point per impedire nuovi arrivi.

