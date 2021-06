Immagine di archivio

I carabinieri indagano sulle cause del decesso

Il corpo di una 16enne di Monteveglio, frazione di Valsamoggia, in provincia di Bologna, è stato trovato oggi senza vita, dopo che si erano perse le sue tracce da ieri sera. A riferirlo, sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, che nelle ultime ore, dopo la sparizione della giovane, Chiara il suo nome, aveva diffuso un appello sui social per ritrovarla. Al momento, i carabinieri che lavorano al caso stanno indagando sulle cause del decesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata