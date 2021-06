Foto di archivio

Il ragazzo era in scooter a Velletri

Il più giovane aveva solo 14 anni, gli altri un’età compresa tra i 22 e i 29 anni: sono le vittime degli incidenti stradali avvenuti nella notte in diverse località italiane. A Brescia, all’interno di una galleria a Iseo, due ragazzi di 27 e 29 anni sono morti in uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte. I due, un ragazzo e una ragazza, seduti ai posti passeggero, si sono scontrati con un furgone. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, l’auto sulla quale si trovavano viaggiava in direzione di Brescia, mentre il furgone proveniva dall’opposto senso di marcia. Lo scontro tra i due veicoli è stato frontale: quattro feriti gravi sono stati trasportati a Brescia, agli Spedali Civili e in Poliambulanza, e a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XIII. Nell’incidente altre 4 persone sono rimaste ferite.

A Velletri, in provincia di Roma, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita nello scontro con un’auto, mentre era in sella al suo scooter. L’incidente è avvenuto nella notte e lo scontro, anche in questo caso frontale, ha reso inutile qualsiasi tentativo di soccorso. Il 38enne alla guida dell’auto è stato medicato in ospedale mentre la salma dell’adolescente è stata trasportata all’Istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata di Roma.

Sempre a Roma, si registra la quarta vittima di incidenti stradali. Per cause da accertare e secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 22 anni, in sella a un Honda Sh, ha perso il controllo dello scooter, urtando sul ciglio di un marciapiede, per poi finire contro un muro a Piazza Salerno, all’altezza del civico 3. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata