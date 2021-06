Rewgistrato un aumento del 62,2% rispetto al 2019

(LaPresse) Il 2020 è stato un anno record per i sequestri di droga da parte delle forze di Polizia del nostro Paese. A certificarlo è la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella “Relazione Annuale”, che traccia il quadro riassuntivo delle attività e dei risultati ottenuti in Italia, nel corso del 2020. Lo scorso anno è stato registrato il record assoluto dei sequestri di cocaina, arrivati a 13,4 tonnellate con un aumento del 62,2% rispetto al 2019, anno che nelle statistiche nazionali aveva già segnato il traguardo mai raggiunto di 8,2 tonnellate sequestrate.

