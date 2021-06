Le parole di Romano Catini: "Era attenzionato ma pensavamo fosse sottocontrollo"

(LaPresse) “Era una persona fuori di testa, non era normale, bisticciava spesso con i vicini e sparava qualche colpo in aria con una pistola che noi pensavamo fosse finta”. Queste le parole del presidente del Consorzio Colle Romito di Ardea, Romano Catini, commentando il triplice omicidio nel comune in provincia di Roma commesso da un 35enne che poi si è tolto la vita. “Era attenzionato, pensavamo che fosse sotto controllo, ma avevamo segnalato che c’era questa situazione”, ha concluso Catini.

