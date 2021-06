Parla la signora Patrizia: "Mi ha avvertito un vicino della sparatoria"

(LaPresse) “L’aggressore di segni di instabilità ne ha dati tanti anche in passato”. Così il sindaco di Ardea, Mario Savarese, ha parlato della strage provocata da un 34enne che ha ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo di 74 anni e due bambini di 5 e 10 anni prima di suicidarsi. “Sembra che l’anziano sia morto per difendere i piccoli”, ha aggiunto il primo cittadino. “Si tratta di vittime occasionali, non risultano legami con l’aggressore”.

