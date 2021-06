Un anziano e due bambini sono stati uccisi a colpi di pistola

Tragedia ad Ardea, piccolo centro sul litorale sud di Roma. Un anziano e due bambini sono morti in una sparatoria in strada. Ad ucciderli un uomo di 35 anni che è poi fuggito barricandosi in casa dove a distanza di ore si è tolto la vita. I piccoli stavano giocando in un parchetto davanti alla loro abitazione, l’anziano invece sembra stesse passando in quel momento in bicicletta.

