Nel pomeriggio, a Milano, i carabinieri sono intervenuti in via Amantea, angolo via quinto Romano, in zona San Siro, per aiutare un uomo di 54 anni agonizzante. L’uomo era a bordo della sua auto e aveva ferite da arma da taglio. Trasportato in in codice rosso all’Ospedale San Carlo, il 54enne è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

I carabinieri hanno fermato la moglie a circa un chilometro di distanza. La donna aveva una ferita ad una mano ed aveva i vestiti macchiati di sangue. Adesso è in caserma per accertamenti. Il marito, che lavorava come commesso in un supermercato, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo dov’è morto.

