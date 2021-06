L'episodio in Inghilterra nel 2019: l'uomo era ricercato in tutta Europa

Nel suo camion in Inghilterra furono ritrovati morti, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019, 39 cittadini vietnamiti: la polizia di Stato ha catturato il ricercato a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Si tratta di 28enne di origini romene, Stefan Damian Dragos, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Regno Unito. Secondo gli investigatori appartiene a un’organizzazione criminale dedita all’immigrazione clandestina: avrebbe fornito il proprio camion per far entrare irregolarmente i migranti, poi morti nell’autocarro.

